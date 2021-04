Riaperture, il governo riflette: il 23 è la data chiave. I primi a riaprire saranno i ristoranti

306 Visite

La data da segnare sul calendario è il 23 aprile. Secondo il Corriere, è sulla base del monitoraggio di quel giorno che si stabilirà una road map precisa. I primi a rialzare le serrande dovrebbero essere i ristoranti, a pranzo. Poi i musei e le sale da spettacolo. Infine bar e palestre, con lezioni individuali.

Per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la parola chiave è “cautela”. A “Il caffè della domenica” su Radio 24 ha precisato: “Le riaperture non si realizzano che le

dichiarazioni o le interviste ma accelerando con le vaccinazioni. I numeri ci dicono che dobbiamo avere cautela nelle riaperture – ha spiegato – abbiamo visto cosa è accaduto in Sardegna. Dobbiamo accelerare i ristori alle imprese e riaprire quando ci saranno le condizioni di sicurezza, oppure faremo danni alle imprese stesse”.

Chiede che a ogni settore sia detto quanto prima il giorno in cui potrà ripartire Massimo Garavaglia, ministro del Turismo: “Le date servono per far partire in

sicurezza un settore e non perdere tempo. Ci sono attività che necessitano mesi di programmazione”, ha facendo riferimento al 2 giugno, giorno in cui dovrebbe partire la stagione turistica. “Se perdi un mese, qualcuno prenota da un’altra parte, e noi non possiamo permetterci di perdere nemmeno una settimana di questa estate. Si dà magari una settimana di sicurezza, ma si deve dare settore per settore una data di partenza”, ha sottolineato il ministro.

Dai microfoni del Tg4 è Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a spiegare: “Il 20 aprile chiediamo sia convocato un Consiglio dei ministri che verifichi dove tornare in zona gialla, e dove si torna alla zona gialla si può ripartire per le attività all’aperto, i ristoranti anche fino alle 20- 21. E perché non far ripartire gli spettacoli all’aperto? Come Taormina o Caracalla?, Tutto ciò che si fa all’aperto e nei mercati si può riaprire. Presenteremo a Draghi un cronoprogramma per le riaperture che deve procedere con i vaccini”.













