Piano di Sorrento: rapina la biglietteria EAV, preso subito. Un carabiniere dal balcone di casa coordina l’arresto

148 Visite

Ieri pomeriggio, a Piano di Sorrento, i militari della Compagnia Carabinieri di Sorrento hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, originario di Meta, già noto alle FF.OO., per rapina ai danni della biglietteria della locale Stazione EAV.

I fatti sono accaduti all’imbrunire. Un carabiniere, in forza al Nucleo Radiomobile di Sorrento, é nella sua abitazione e sente delle grida d’aiuto provenire dalla strada da parte di una donna. Si affaccia e vede un uomo uscire di corsa dall’ingresso della vicina stazione EAV. Intuendo che fosse accaduto qualcosa di grave, chiama i colleghi in servizio e – grazie alla posizione elevata del suo appartamento – continua a seguire il percorso del sospettato.

Due pattuglie dell’Arma piombano sul posto e, guidate dal collega al telefono, bloccano il fuggitivo.

I militari ricostruiscono l’accaduto: il 24enne fermato era poco prima entrato nella biglietteria della Stazione, con una gomitata aveva scaraventato a terra la donna preposta e aveva preso dalle casse circa 200 euro in contanti.

Il denaro, recuperato, è stato restituito alla vittima. Mentre ai polsi del fermato sono scattate le manette per rapina.

I Carabinieri hanno accertato che il 24enne aveva tentato poco prima altre 2 rapine ai danni di altrettante donne.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, come disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è stato tradotto presso la Casa Circondariale Napoli Poggioreale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS