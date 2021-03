La morte di Annamaria, la famiglia chiede verità. Il ricordo degli allievi

191 Visite

I familiari di Annamaria chiedono verità. Verità sulla morte dell’insegnante della Cesare Pavese, deceduta 4 giorni dopo aver fatto il vaccino. L’inchiesta è aperta e nei prossimi giorni ci sarà il risultato dell’autopsia.

Sono tanti a commentare l’accaduto sui social network e, tra questi, gli ex allievi di Annamaria Mantile. “Era la nostra professoressa di inglese. Siamo sconvolti. Una persona dolcissima. La ricorderemo con affetto e dolore e saremo vicini ai familiari. Restiamo umani. Le polemiche sono normali, ma fatelo nel rispetto doveroso per una donna straordinaria che non c’è più”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS