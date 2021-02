Marano, oggi i funerali della giovane Rossella Passero

1.880 Visite

Si terranno domani alle ore 15:30 i funerali di Rossella Passero nella Parrocchia San Ludovico D’Angiò a Marano. La 21 enne era affetta da una grave e rara malattia. Una malattia considerata incurabile in Italia, ma poi affrontata da Rossella e dalla sua famiglia con grande coraggio e determinazione. La giovane era stata curata con un farmaco sperimentale prodotto da una multinazionale americana. Diplomatasi qualche anno fa al Carlo Levi di via Falcone, Rossella era stata ricoverata al Monaldi, dove diversi anni fa ricevette la visita dell’allora ministro della Salute Girolamo Sirchia. I genitori di Rossella, pur di ottenere la possibilità di curare Rossella, diedero vita a uno sciopero della fame. Centinaia di messaggi di cordoglio in suo ricordo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS