Mugnano, si dimette il segretario del circolo del Pd Baiano

133 Visite

Si è dimessa qualche giorno fa la segretaria del circolo del Pd di Mugnano Roberta Baiano. L’ormai ex segretaria ha comunicato le sue motivazione attraverso una lettera inviata a tutti gli iscritti e ai consiglieri comunali. Da quel che trapela la decisione sarebbe maturata in seguito ai contrasti sorti all’interno del circolo in relazione alle modalità di portare avanti l’attività politica sul territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS