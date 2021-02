Eruzione dell’Etna: boati e cenere su Catania. Chiuso l’aereoporto

156 Visite

Intensa attività esplosiva sull’Etna: lunga ed imponente colonna di fumo e fontana di lava. Dal pomeriggio di oggi si susseguono boati molto forti, vi è un deciso incrementarsi dell’attività eruttiva. Le esplosioni spettacolari e suggestive sono nel Cratere di Sud Est (che è in attività da molti mesi). Hanno generato una enorme colonna che si muove in direzione Sud. Su gran parte della provincia di Catania è in corso una pioggia di cenere, ma anche di pietre grandi circa un centimetro. Mentre l’aeroporto internazionale di Fontanarossa ha sospeso l’operatività (cinque i voli, tra arrivi e partenze, cancellati o dirottati)

Secondo le prime rilevazioni dell’Ingv di Catania si afferma che «dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico nelle ultime ore si è mantenuta su valori elevati e dalle ore 16 si osserva un suo importante repentino incremento». E ancora: «La sorgente del tremore rimane confinata al di sotto del cratere di Sud-Est nell’intervallo di profondità compreso tra 2900 e 3000 metri al si sopra del livello del mare. L’incremento del tremore è accompagnato da una violenta attività infrasonica con segnali di ampiezza elevata». Tuttavia per Stefano Branca, direttore dell’Ingv di Catania: «L’evento parossistico in corso non è assolutamente preoccupante. I venti soffiano verso sud e spingono cenere e pietre — ha aggiunto, intervistato dall’Agi —. Ne abbiamo viste di peggio













