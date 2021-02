Conte spinge i 5 Stelle verso Draghi. Il premier uscente parla all’assemblea dei parlamentari. In tanti storcono il naso

125 Visite

“Non voglio andare al governo. Voglio che siate voi” a farlo. Giuseppe Conte interviene così, secondo quanto riferito da più fonti, all’assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Introdotto dal capo politico Vito Crimi, il premier uscente in videocollegamento apre all’esecutivo di Mario Draghi: “Non è il momento dell’auto-isolamento, non possiamo trascurare il bene del Paese”.

“Il presidente incaricato è persona di spessore – sottolinea Conte -: io l’ho incontrato in diversi vertici e l’ho apprezzato. E’ stato lui che ha posto le basi per superare le politiche di austerità: è un interlocutore da prendere in seria considerazione. Certo, alcuni di voi potevano pensare che l’incarico potesse andare ad un altro: ma ora dobbiamo fare i conti con la realtà di questa fase storica”.

Un invito che ha fatto però storcere il naso a parecchi. Sono in tanti, nel Movimento, a non gradire l’accordo con Draghi, fortemente sponsorizzato anche da Grillo. Lezzi, Morra, Di Battista e non solo. Molti sono pronti a scommettere, però, che alla fine capitoleranno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS