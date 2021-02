238 Visite

Un nuovo smottamento (foto d’archivio), di non piccole dimensioni, in via Santa Maria Pigno. L’ennesimo cedimento, insomma, nella zona interessata a lavori per la realizzazione di una fogna (e asfalto), annunciati da tempo dal Comune ma non ancora partite per una serie di intoppi burocratici. La zona è a ridosso del cimitero di via Vallesana e via Cupa del cane.













