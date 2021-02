175 Visite

L’iniziativa de La Radiazza di Gianni Simioli per Gaetano Barbuto Ferraiuolo, il 21enne che ha perso le gambe dopo essere stato aggredito a Sant’Antimo. I 99 Posse gli dedicano la loro canzone più nota cantando: “Curre curre Gaetà”, domani in onda su Radio Marte. Presto, il 21enne sarà a Bologna per l’innesto delle protesi.













