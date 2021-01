Frattamaggiore, ospedale San Giovanni di Dio: donate alle neo mamme le “scatole rosa”

138 Visite

Frattamaggiore – Donne solidali: continua l’attività di sostegno alle donne in situazione di fragilità sul territorio frattese. Stavolta l’attenzione é stata rivolta alle neo-mamme ricoverate all’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, a cui sono state donate le “scatole rosa”, con piccoli doni.

L’iniziativa è stata promossa dalla Dott.ssa Carmela Vitale, Associazione Psicologia e Formazione, Comitato ‘Donne per la città’, con la collaborazione del gruppo donne Pari Opportunità del movimento politico ‘Frattamaggiore più verde’ che si sono impegnate nella raccolta dei doni che alcuni commercianti di Frattamaggiore hanno donato gratuitamente. A tal proposito il nostro più grande ringraziamento va a:Cartofer, al Centro estetico Valle della Luna, alla farmacia Del Corso e a Crescenzo La Jeunesse. A supportare questo momento di solidarietà femminile, il Consigliere comunale Ing. Giovanni Pezzullo e l’Assessore alle Pari Opportunità, Prof.ssa Paola Lupoli, da anni impegnata sostenitrice di iniziative a sostegno e a difesa delle donne :” nel mio ruolo di Assessore alle Pari Opportunità sono pregiata di sostenere questa iniziativa della Dott.ssa Vitale, perché la considero estremamente pregevole. La solidarietà tra donne è fondamentale, la condivisione di esperienze comuni alle donne, le unisce e le fortifica, la maternità che é la gioia più grande per una donna, è anche un momento molto delicato, con risvolti fisici e psicologici talvolta seri, ecco perché abbiamo voluto dar loro un segnale di vicinanza e sostegno. La scatolina è un simbolo che abbiamo voluto lasciare nelle mani delle donne per far sapere loro che non sono sole e che altre donne possono sostenerle e soprattutto per ricordare loro di tenere sempre viva la cura del proprio corpo e il benessere della propria mente.

