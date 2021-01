L’angolo della cazzimma (satira). Visconti dice di aver cambiato Marano. I cittadini in coro: “Puos ‘o vino”

758 Visite

C’è un comune, Marano, in cui non funziona quasi nulla. E c’è un sindaco, Rodolfo Visconti, che, nel corso di un recente incontro istituzionale, avrebbe affermato (come riportano i testimoni oculari) di aver cambiato il volto di Marano, di aver fatto in pratica tantissime e di aver dato una svolta alla città.

La frase del sindaco, carpita da alcuni esponenti politici del territorio e da qualche agente della polizia municipale, ha fatto presto il giro della città ed è arrivata anche agli organi di stampa. In molti, a margine dell’incontro in cui era presente anche Visconti, hanno poi commentato: “E’ proprio vero, il vino talvolta deve restare nelle botti”…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS