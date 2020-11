La Regione cerca medici, pubblicato un avviso pubblico

115 Visite

Carenza di medici, parte l’avviso pubblico. La Protezione Civile ha pubblicato una manifestazione di interesse per provare ad assumere fino a 450 medici, di varie specialità, da tempo richiesti dall’amministrazione regionale per rispondere alla seconda ondata di contagi da coronavirus. L’avviso è stato pubblicizzato anche con alcuni spot televisivi trasmessi in prima serata sulle principali reti televisive, ma le modalità con cui è stato pubblicato lasciano un po’ di dubbi sulla sua efficacia e hanno ricevuto critiche dalle associazioni di categoria.

L’avviso è stato pubblicato domenica e scade mercoledì alle 12.30, e serve a trovare 150 anestesisti, 100 infettivologi, 100 pneumologi e 100 medici specializzati in urgenze ed emergenze, quelli normalmente impiegati nei pronto soccorso. I medici – come gli infermieri – mancano un po’ ovunque in Italia, ma in Campania questa carenza è particolarmente grave, e si unisce a un numero di contagi – assoluti e in rapporto alla popolazione – più alto che in qualsiasi altra regione del Sud.













