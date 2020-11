Le regole da seguire con la nuova ordinanza che colloca la Campania in zona rossa

939 Visite

Manca solo la firma del Ministro Speranza, ma se i successivi passaggi dovessero confermare la decisione che la Campania è zona rossa, sarà vietato qualsiasi spostamento, in qualsiasi orario, salvo che per comprovati motivi di lavoro, salute, necessità.

Le regole per la zona Rossa:

Ecco le regole che saranno dunque in vigore in Campania e Toscana, al netto di eventuali ordinanze regionali o comunali:

– sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione)

– sarà vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze viste qui sopra).

-saranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole e altri negozi;

– saranno chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto

– saranno sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

– sarà consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;

– sarà consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc)

– rimarranno aperte per l’attività scolastica in presenza i servizi per l’infanzia, la scuola elementare e la prima media. Tutte le altre classi dovranno ricorrere alla didattica a distanza.

Per circolare sarà necessaria un’autocertificazione.













