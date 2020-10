Costa Crociere, assunzioni in vista: recruiting day il 4 novembre

237 Visite

Costa Crociere ha fissato al 4 novembre il prossimo «recruiting day», in italiano la giornata per valutare i candidati a possibili assunzioni. Questi appuntamenti sono un paio di volte all’anno, ma stavolta a causa del coronavirus la selezione dei candidati si svolgerà non in presenza ma in forma digitale, incontrando i recruiter tramite videocolloquio direttamente dalla propria casa. Nessuna trasferta né lunghe attese il giorno dell’evento: una volta superata la preselezione, verrà assegnato l’orario per l’appuntamento.

Costa Crociere segnala che nelle precedenti occasioni la quota degli assunti è stata alta. Dato che sulle navi da crociera si fa proprio di tutto, le figure professionali oggetto della selezione comprendono addetti alla reception, organizzatori di tour, animatori per bambini e per adulti, fotografi, insegnanti di ballo, pasticceri e altro ancora.

La data del 4 novembre riguarda solo l’ultima fase di un processo in cinque tappe che è illustrata sul sito.













