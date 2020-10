Covid e Sport, ecco quali campionati proseguiranno. La D va avanti

256 Visite

Nel testo del nuovo Dpcm, in vigore da oggi, per quanto riguarda gli sport di contatto, tra i quali c’è il calcio, sono chiariti alcuni punti. Si legge infatti che “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali, mentre l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non per gare e competizioni”.

Serie D: il campionato va avanti, essendo considerato un evento di interesse nazionale.

Eccellenza, Prima e Seconda Categoria: sono considerati eventi di interesse regionale, la decisione finale spetterà dunque alle regioni (in Lombardia, ad esempio, sono attualmente sospesi fino al 6 novembre).

Dalla Terza Categoria in giù: stop ai campionati.

Campionati giovanili: tutti i campionati sotto l’egida della Figc di interesse nazionale vanno avanti, come il campionato Primavera. I campionati di interesse regionale, saranno invece oggetto di valutazione da parte delle singole regioni.

Calcio femminile: tutti i campionati sotto l’egida della Figc di interesse nazionale vanno avanti. I campionati di interesse regionale, saranno invece oggetto di valutazione da parte delle singole regioni.

Calcio a 5: vanno avanti i campionati A e A2 sia maschile che femminile, avanti anche la B maschile.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS