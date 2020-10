Piscine e palestre restano aperte ma hanno 7 giorni per adeguarsi alle regole

95 Visite

Piscine e palestre restano aperte: è questa una delle novità del nuovo Dpcm appena presentato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Tra le misure adottate per invertire in maniera significativa l’andamento della curva del contagio da Coronavirus nel nostro Paese, ha sottolineato il premier, la possibilità per queste strutture di rimanere in attività, ma ad una condizione: hanno una settimana di tempo per adeguare i protocolli e rispettare le norme sulla sicurezza laddove non vengono già attuate. Chi non lo farà entro i prossimi 7 giorni rischia la chiusura.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS