Cantalamessa (Lega), gestione Covid a Napoli: “Vergogna nazionale. De Luca sta dimostrando la sua totale incapacità”

“Le immagini dagli ospedali napoletani di centinaia e centinaia di persone in fila per un tampone, ore ed ore di attesa senza distanziamento e senza controlli, sono indegne per la terza città d’Italia. Una vergogna nazionale. Da mesi stiamo gridando che nella nostra regione c’è qualcosa che non quadra. Troppe ombre sulla gestione dell’emergenza da parte di De Luca e dei suoi fedelissimi. E il governo? Fa finta di niente. Numeri dei contagiati da capogiro, reparti dei pronti soccorso che aprono e chiudono per colpa della cattiva gestione degli arrivi e la mancata separazione dei pazienti, i Covid Hospital chiusi ed inutilizzabili perché senza collaudo. E che fa il presidente della Regione? Inutili dirette monologo e offende a destra e a manca. I dati dell’ anac in base ai quali ogni singolo positivo al covid in Campania sia costato (al 30 aprile u.s.) oltre 75.000 euro contro i 3.900 euro della Valle d’ Aosta sono solo l’ennesima dimostrazione della totale incapacità di De Luca a gestire questa crisi. Bisogna immediatamente nominare un Commissario straordinario con pieni poteri. Coinvolgere la protezione civile, riallestire i pre triage per gli arrivi nei nosocomi. Differenziare il più possibile il traffico dei pazienti affetti ma patologie tradizionali e quelli, invece, potenzialmente positivi. Il governo e la Regione stanno mettendo a rischio la salutedi milioni di cittadini campani”.













