4 ottobre: San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. A Napoli 2 chiese a lui dedicate

San Francesco è uno dei santi più conosciuti e venerati in Italia e nel mondo, vissuto nel Medioevo e già in vita fu considerato santo. Nacque a Assisi nel 1182 da una famiglia nobile e rinunciando a agi e ricchezze, illuminato dalla grazia di Dio cominciò a predicare il Vangelo. A Napoli ci sono due chiese che ricordano Francesco Di Assisi, al Vomero e a Mergellina. La Chiesa di San Francesco d’Assisi al Vomero è in stile neoromanico, quella di Mergellina è stilisticamente molto diversa ed è datata 1879.













