Visconti, l’uomo della bacchetta “tragica”: in due anni Marano peggiorata sotto tutti i punti di vista. Si spera nell’arrivo di una commissione d’accesso agli atti

Si era presentato alla città come una sorta di Mago Merlino, promettendo mari e monti: l’immediata riapertura del mercato ortofrutticolo, lo spostamento del mercato pannino, il turn over negli uffici comunali, strisce rosa, un nuovo piano per la viabilità, lotta senza quartiere alle illegalità, maggiore attenzione ai temi dell’ambiente e differenziata.

E invece tutti sappiamo come andata a finire: al Comune comandano tre-quattro consiglieri, che mettono becco su tutto, anche su cose di non loro competenza; l’ufficio tecnico è in mano a un solo ingegnere; i consiglieri (molti) sono perennemente a caccia di gettoni di presenza; assessori con palesi conflitti di interesse; l’ufficio del Giudice di Pace perso quasi totalmente e ancora fonte di sprechi finanziari per il Comune; lo stadio comunale affidato senza alcun bando o avviso pubblico; le associazioni che occupano senza titolo immobili comunali; le mille ombre sulla gestione dei rifiuti; gli abusi edilizi e commerciali che crescono a vista d’occhio; incidenti (anche gravi) a catena; milioni di euro di finanziamenti persi; migliaia e migliaia di euro spesi per affidamenti tecnici gestiti nel modo in cui gli addetti ai lavori sanno.

Non c’è più speranza per Marano? Si spera nell’arrivo di una commissione d’accesso agli atti e di un successivo scioglimento che ponga fine a questo strazio.













