Il Sentiero degli Dei chiuso per incendio. Escursioni annullate

Notizia tristissima e immagini atroci per chiudere il mese di agosto più difficile degli ultimi decenni:

Il Sentiero degli Dei, così, come parte della vegetazione della Costiera, sono compromessi dall’incendio e sono stati chiusi in attesa di una bonifica e ripristino delle condizioni. Tutte le escursioni sono annullate a data da destinarsi.

Dalle prime notizie pare che l’impatto sulla vegetazione non sia eccessivo.

Guide turistiche e ambientali che hanno perso decine e decine di lavori in un’estate già di per sé durissima per i lavoratori del turismo.

Animali morti o hanno perso una casa a causa di qualche gesto scellerato che ha distrutto le meraviglie e l’economia della Costiera.