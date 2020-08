L’oroscopo della settimana: Vergine al top

281 Visite

Ariete

Un oroscopo ancora grintoso, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell’Ariete. La vita di coppia si rivela molto maliziosa, tuttavia potrebbe mancare la giusta dose di romanticismo. In ambito lavorativo è necessario curare la comunicazione con colleghi e superiori.

Toro

Settimana intrigante, quella in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa si rivela molto romantica, grazie a dolci momenti da condividere con i partner. Buona anche la comunicazione, per superare un battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, sarà possibile progettare nuovi obiettivi.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. L’ambito amoroso suggerisce una maggiore attenzione alla comunicazione, anche a causa di un ridotto romanticismo. Non manca la grinta, tuttavia, sul fronte più fisico del rapporto. Sul lavoro è tempo di pensare a progetti più concreti.

Cancro

Un oroscopo promettende, seppur con qualche piccolo ostacolo, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre un buon romanticismo, utile anche per superare una discussione recente con il partner. In ambito professionale, nel frattempo, meglio evitare scontri con colleghi e superiori.

Leone

Settimana di transizione, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Leone. Le energie amorose iniziano a diminuire dopo un’estate soddisfacente, ma l’umore dei partner rimarrà comunque elevato. Sul fronte lavorativo, nel mentre, utile sarà dimostrare la propria creatività.

Vergine

Sette giorni davvero promettenti, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. Aumentano sensibilmente le energie all’interno della coppia, pronta a superare dei recenti dissidi grazie anche a una buona capacità di dialogo. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di porre le basi per un progetto autunnale.

Bilancia

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa risulta statica e forse poco appassionante, tuttavia non vi saranno gravi scontri fra i partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, bisognerà dimostrarsi maggiormente disponibili all’ascolto di superiori e colleghi.

Scorpione

Sette giorni intriganti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dello Scorpione. L’ambito amoroso è avvolto da un nuovo romanticismo, pronto a regalare ai partner dei momenti davvero intensi. Sul fronte professionale, nel mentre, utile è puntare sui lavori più creativi.

Sagittario

Piccoli miglioramenti in arrivo, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia appare più maliziosa del solito, mentre i single si sentiranno maggiormente pronti a lanciarsi nella conquista. Ancora qualche intoppo in ambito lavorativo, soprattutto sul fronte della comunicazione.

Capricorno

Settimana di alti e bassi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. L’ambito amoroso potrebbe apparire noioso e forse distratto, data una ridotta dose di romanticismo fra i partner. Più promettende il fronte lavorativo, con nuove gratificazioni economiche in arrivo.

Acquario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dell’Acquario. La vita di coppia si rivela ancora molto grintosa, soprattutto sul fronte fisico del rapporto, ma potrebbe mancare uno slancio più romantico. In ufficio, invece, i rapporti con i colleghi rimarranno cordiali.

Pesci

Un oroscopo intrigante, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela molto maliziosa e non mancheranno momenti di intenso romanticismo, da vivere con il partner. Qualche intoppo in più sul lavoro, dove bisognerà prestare attenzione alle modalità di dialogo con gli altri.













