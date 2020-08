Marano, la messa in sicurezza di San Marco a una semi sconosciuta cooperativa di Quarto. Approvato il progetto per 1 milione di euro

198 Visite

Approvato il progetto esecutivo, primo e secondo lotto, per la messa in sicurezza delle zone a rischio idrogeologico, con riferimento alla frazione di San Marco. Pochi giorni fa il via libera della giunta comunale al progetto presentato dalla cooperativa Leonardo Società Cooperativa, semi sconosciuta impresa con sede a Quarto (città che ricorre spesso nell’ambito dei lavori pubblici maranesi), che si è aggiudicata l’appalto per l’importo di 1 milione di euro (fondi ministeriali), 800 mila dei quali per il lavoro in sé e 200 mila per Iva, smaltimento rifiuti, direzione lavori, spese tecniche e commissione di gara. Il verbale di verifica e validazione del progetto è stato firmato, per il comune di Marano, dall’ingegnere Giovanni Napoli, l’uomo ovunque dell’ufficio tecnico e per molti il vero sindaco della città, e per la cooperativa dall’ingegnere Luigi De Capua.













