Covid, test rapidi per i turisti che tornano da Grecia e Spagna

Il ministro della Salute Roberto Speranza avvia la procedura per effettuare test rapidi negli aeroporti. La scelta fatta, spero di sbloccarli a breve, lo stiamo valutando con lo Spallanzani, conferma. In realtà i controlli saranno effettuati anche nei porti, nelle stazioni e ai valichi terrestri. E nell’attesa molte Regioni potrebbero decidere ordinanze pi restrittive. L’Ue ha scritto a tutti gli Stati membri e al Regno Unito affinché la chiusura delle frontiere venga decisa in maniera coordinata, ma molti governi stanno già chiudendo e l’Italia — in attesa di decidere se allungare la lista dei Paesi da cui obbligatorio mettersi in quarantena appena rientrati — sceglie comunque di procedere con i controlli a tappeto per chi rientra. Il livello di allarme per una nuova ondata alto, ieri la Regione Lazio ha deciso di rendere obbligatori gli scanner agli ingressi di asili e scuole per l’infanzia dal 1 settembre.













