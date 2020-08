Marano, l’ultima trovata del Comune sul Pip solleva non pochi dubbi. Regolarizzato un vecchio assegnatario che doveva essere sgomberato

54 Visite

Contrordine. La storia Pip necessita di un ulteriore chiarimento. Il Comune, pressato dalla Commissione nazionale antimafia anche sulla vicenda dell’area industriale di via Migliaccio, in pieno agosto, il giorno 10 per l’esattezza, ha avviato una serie di procedure tecnico-legali che si prestano a svariate interpretazioni.

Cosa è accaduto nella giornata di ieri. E’ accaduto che l’ente comunale ha ratificato una sorta di contratto con i titolari della Sider System, un’azienda che operava nel Pip dopo aver occupato (abusivamente) uno dei capannoni realizzati dalla società dei Cesaro, tra quelli rimasti invenduti o sfitti. La Syder figurava nell’elenco degli assegnatari dei lotti emanata dal municipio una decina di anni fa. Assegnatari che, tuttavia, non avevano mai sottoscritto l’atto di compravendita o fitto con la Iniziative industriali di Sant’Antimo né tanto meno con l’ente comunale.

Qualche tempo fa l’azienda era entrata in possesso di uno stand senza il preventivo via libera o accordo con il Comune di Marano né tanto meno con la società dei Cesaro.

La Sider System, in virtù di tale occupazione, avrebbe dovuto lasciare la struttura alla luce di un atto di intimazione sottoscritto dal municipio maranese. Nella giornata di ieri il colpo di scena: il Comune, sotto i riflettori dell’antimafia e non solo, ha deciso di consentire alla Sider di rimanere nell’immobile in cambio di un canone di occupazione pari a 2500 euro al mese. Tutto regolare? I dubbi sono molteplici, anche perché il caso è diventato una sorta di precedente che autorizzerà anche altri vecchi assegnatari, tra cui quelli che versarono caparre ai Cesaro ma che non chiusero l’accordo definitivo, a pretendere la consegna di un capannone. Il problema è che alcuni di questi sono già stati occupati da altri imprenditori che avevano sottoscritto regolari contratti con la Iniziative industriali e che ora dovrebbero fare spazio agli operatori un tempo assegnatari dei lotti. Sulla regolarità dell’iter amministrativo adottato dal Comune sono in tanti a nutrire dubbi. E’ una forzatura? E’ il tentativo di dimostrare agli organi inquirenti che sul Pip si sta facendo qualcosa dopo due anni di perfetto immobilismo?













