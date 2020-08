Marano, un’altra casa assegnata alla vigilia delle elezioni. Il sindaco firma un altro decreto. Le modalità nel mirino di tanti cittadini

175 Visite

Il sindaco Visconti, alla vigilia delle elezioni regionali, ha assegnato (decreto numero 34 del 31 luglio) un altro appartamento, tra quelli di via Platone, al civico 10, a un altro cittadino di Marano inserito nella graduatoria stilata anni fa dalla Regione Campania in relazione alla richiesta di ottenimento di alloggi popolari.

S.N., 39 esima in graduatoria, ha accettato l’immobile comprensivo di box auto. Sulle modalità di selezione delle persone poco o nulla si sa: non è chiaro quante siano le persone che hanno rinunciato e non risulta, ad oggi, che tutti (prima della 39 esima posizione) siano stati contattati dagli uffici. Non è chiaro nemmeno se si sia proceduto alla ricognizione dei requisiti richiesti dal bando e se le condizioni economiche dei beneficiari siano cambiate nel corso degli anni. Non si sa nulla. Si sa solo che, anziché dare gli alloggi popolari di via Piave e viale Duca D’Aosta, il Comune – per evitare rogne – si è limitato ad assegnare qualche casa abusiva (sgomberate un anno fa dalle forze dell’ordine) ad alcuni dei soggetti presenti in graduatoria.













