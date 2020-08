L’angolo della cazzimma. Visconti è in ferie, Marano ha finalmente un sindaco: l’ammiraglio Napoli

218 Visite

Visconti è in ferie, Marano ha finalmente un sindaco. E’ Giovanni Napoli, al secolo l’Ammiraglio, l’attuale facente funzioni dell’amministrazione, orfana (solo per qualche giorno) del suo condottiero, quel Rodolfino Visconti sbarcato in Cilento o giù di lì per le “meritate” vacanze.

Giovanni Napoli, l’ex geometra divenuto ingegnere, l’uomo dei lavori pubblici, capo indiscusso dell’ufficio tecnico comunale (la Mucerino pende dalle sue labbra) avrà l’ingrato compito dunque di sostituire per qualche tempo uno dei sindaci più “illuminati” e lucidi della storia di Marano.

Chissà che il buon Giovanni, tra un’emergenza idrica e un’altra, non trovi anche il tempo di proporre qualche incarico a uno dei suoi collaboratori di ufficio, un po’ come avvenne nelle scorse settimane, quando propose e ottenne di affidare un incarico di circa 40 mila euro al suo più stretto collaboratore d’ufficio. Un mito, insomma!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS