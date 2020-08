Inchiesta ospedali Covid, il cerchio si stringe su De Luca. Lui ostenta sicurezza, le opposizioni ringhiano

187 Visite

Sono i cinque filoni dell’inchiesta sul Covid Hospital e sulla gestione dell’emergenza coronavirus. La Procura sta esaminando la memoria di una dozzina di cellulari e altrettanti computer. In e-mail, tabulati e chat, gli inquirenti cercano riscontri all’ipotesi di turbativa d’asta. Si incrociano i dati con i documenti raccolti nei giorni precedenti. Ad esempio il 9 luglio quando, su delega dei pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, i carabinieri sono stati a Padova, negli uffici della Med srl, l’azienda che ha vinto l’appalto per la fornitura delle strutture modulari, complete di terapia intensiva, a Ponticelli, Caserta e Salerno.

La gara è stata perfezionata dalla Soresa, partecipata della Regione, in regime di somma urgenza come previsto dalla legge, ma anche su quanto accaduto dopo sono in corso indagini. Uno dei filoni riguarda i collaudi. A fine giugno, Med aveva diffidato le Asl dall’utilizzo delle strutture perché non ancora sottoposte alla verifica di conformità.

L’inchiesta, scattata in piena campagna per le regionali, sta avendo una eco nazionale. E non poteva essere altrimenti. A coordinare le indagini c’è un pm di assoluto valore, Maria Di Mauro, il magistrato titolare dell’inchiesta sul Pip di Marano (Cesaro e Polverino) e che ha sgominato gran parte dei clan Orlando e Polverino. Questa volta si imbatte in un’inchiesta dal sapore prettamente politico, in un momento particolare, con il governatore uscente De Luca con il vento in poppa dei sondaggi, sostenuto da un guazzabuglio di liste, politici delle più disparate estrazioni. Liste condite da voltagabbana di destra e da tanti ras della Prima Repubblica. Un’inchiesta non facile, insomma, per i tanti risvolti politici, per la delicatezza dell’argomento e per le polemiche che, in un modo o nell’altro, verranno fuori.













