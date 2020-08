Elezioni a Mugnano, Imbimbo risponde a Mauriello: “Nessuna ripicca personale, il progetto è ancora vivo”

136 Visite

“Ho letto le dichiarazioni di Mario Mauriello riportate dal vostro quotidiano. Due soli appunti. 1. Nessuna ripicca, ma solo politica.

2. il progetto alternativo è vivo e in campo.

La storia della ripicca credo ormai abbia stancato i mugnanesi che vorrebbero solo un’amministrazione che non lasci i rifiuti per strada (come vediamo sui social in questi giorni) e garantisca buoni servizi. Per mesi, anni con Mario e tanti altri abbiamo chiesto conto della mancata realizzazione di punti fondamentali del programma 2015.

Le zone industriali, il recupero e la valorizzazione del centro storico (e non palazzi storici che vanno giù nel centro del paese), il parco agricolo e un’area di sparo per i nostri fuochi, il recupero dell’ex ritiro del Carmine come Cittadella della Cultura e dei Servizi Sociali, la valorizzazione di via Napoli come principale corso commerciale, una gestione decennale (e non a singhiozzi e proroghe mensili) del principale volano economico il – Mercato Ittico – , una differenziata che volasse al 75% e generasse risparmi sulle tasse per i nostri cittadini.

Parliamo di questo come abbiamo fatto in questi anni e come faremo in campagna elettorale. Si può vincere o perdere. Ma non si può tradire il proprio popolo e la propria dignità per vincere e basta in una accozzaglia indicibile incapace di produrre un cambiamento vero per i nostri cittadini. Noi siamo in campo con la forza delle nostre idee per cambiare Mugnano, ma davvero”.

Mario Imbimbo













