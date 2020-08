Insigne in forte dubbio, pronto Elmas

54 Visite

Se Lorenzo Insigne non dovesse recuperare per la sfida di sabato contro il Barcellona, per Gennaro Gattuso le soluzione alternative sono già sul piatto della bilancia. Il tecnico calabrese – come riportato questa mattina da La Repubblica – ha infatti allertato sia Elif Elmas che Hirving Lozano. Al momento – si legge – il giocatore macedone sarebbe in vantaggio sull’ex Psv in caso di assenza di Insigne: Elmas, infatti, garantisce maggiore equilibrio nelle due fasi di gioco, aspetto fondamentale in una sfida contro il Barcellona. Per Lozano, ad ogni modo, dovrebbe esserci spazio sicuramente a partita in corso.













