Ischia: bloccati nel trasportare la droga sull’isola. Carabinieri arrestano un 39 enne e denunciano una 35 enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Pasquale Migliaccio,39enne del posto già noto alle ff.oo. e denunciata per lo stesso reato, una 35enne del posto.

I militari, durante un servizio predisposto dal Comando Provinciale di Napoli per il contrasto dello spaccio della droga, hanno controllato e perquisito il 39 enne trovandolo in possesso di 5grammi di eroina divisa in 3 dosi pronte per essere vendute ai primi acquirenti. I ragazzi erano ormai controllati dai militari che hanno osservato i loro spostamenti. La droga è stata acquistata nel napoletano.

Il Migliaccio, dopo aver atteso con lo scooter la ragazza al porto, si sono allontanati precipitosamente. I militari li hanno fermati e controllati. A nulla è valso il gesto repentino della ragazza di disfarsi della droga che, trovata, è stata sequestrata.

Migliaccio, arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.













