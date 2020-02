Napoli-Lecce, rientra Koulibaly

113 Visite

Gennaro Gattuso ha finalmente un’ampia scelta, avendo recuperato anche gli ultimi tasselli. E qualcuno di questi potrebbe rientrare anche dal primo minuto. Secondo La Gazzetta dello Sport, ad esempio, è il caso di Koulibaly, che riporterà anche Di Lorenzo sulla destra. E anche di Allan, per la Rosea titolare come mezzala destra. E per la prima volta potrebbe debuttare dall’inizio anche Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Petriccione, Majer; Mancosu; Falco, Lapadula.













