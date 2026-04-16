ESCLUSIVA. Spari tra Mugnano e Calvizzano: ferito un incensurato di Mugnano

Condividi

Visite: 1.676

52 Visite

Momenti di tensione nella zona al confine tra Mugnano e Calvizzano, dove poco fa sono stati uditi diversi colpi d’arma da fuoco. L’episodio si sarebbe verificato in un’area a metà strada tra i due comuni, poco distante da un atelier di abiti da sposa e il cimitero. Ferito un giovane di Mugnano. Incensurato, N.M. E’ in ospedale.

Al momento non è ancora chiaro se vi siano persone ferite. Le informazioni sono frammentarie e si è in attesa di conferme ufficiali da parte degli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno effettuando verifiche e rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’episodio riaccende l’allarme nella zona, già teatro di un fatto analogo nei giorni scorsi, quando una persona era rimasta ferita in circostanze ancora oggetto di accertamento.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando il quadro potrebbe delinearsi con maggiore chiarezza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti