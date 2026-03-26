In 1500 al Vomero per l’inaugurazione de “Il Mio Viaggio a Napoli”

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Al via il nuovo capitolo del progetto dei super influencer Giuseppe Russo e Federica Franco

Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato, domenica scorsa, l’apertura della nuova agenzia di viaggi legata al progetto de “Il Mio Viaggio a Napoli”, nel quartiere del Vomero, a Napoli. “Con questo nuovo tassello trasformiamo la passione per l’esplorazione in un servizio concreto per il pubblico”, hanno sottolineato, brindando all’apertura, Giuseppe Russo e Federica Franco, che gestiscono una delle pagine dedicate a Napoli più seguite sui social, con una community di oltre 1,5 milioni di persone su Facebook e centinaia di migliaia di follower tra Instagram e TikTok. Un nuovo capitolo imprenditoriale per i due, già protagonisti con due pizzerie, diventate punti di riferimento per chi cerca sapori genuini e un’atmosfera che richiama la Napoli più verace. In 1500 hanno partecipato all’evento di via Pitloo, organizzato in collaborazione con la event planner Francesca Ambra Buonincontri e con BM Events e impreziosito da gift card, bag a sorpresa, gadget e tre viaggi messi in palio per i partecipanti.

Selfie, sorrisi e brindisi per un lungo pomeriggio di festa, che ha coinvolto molti volti noti dell’imprenditoria della città, come Assunta Pacifico de ‘A figlia d’‘o Marenaro e Mariano Balato, patron del brand di parrucchieri che conta oltre 20 saloni in Italia e alcuni tra i più seguiti influencer del panorama campano, da Silvana Perno di Napolireale a Peppe Di Napoli, pescivendolo star di TikTok, fino ai founder di Esplorando Napoli, fino a Mario Cusitore, già corteggiatore di “Uomini e donne”. “Siamo emozionati. – hanno ammesso Giuseppe e Federica – perché prende forma il sogno di un’agenzia in grado offrire esperienze autentiche e itinerari curati, sfruttando una rete di partner e referenti in diverse destinazioni del mondo, con un’attenzione particolare alla nostra città, per la quale intendiamo proporre itinerari autentici, a prova di overtourism”.

L’agenzia lavorerà sull’incoming e sull’outgoing, intercettando i desideri dei napoletani che vorranno viaggiare in giro per il mondo e dei turisti che, invece, vorranno essere protagonisti di viaggi esperienziali a Napoli e in Campania.













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