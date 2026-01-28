ICE ALLE OLIMPIADI, PIANTEDOSI SMENTISCE LE FAKE DI PD E M5S: “NESSUN COMPITO OPERATIVO”

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riferirà in Parlamento riguardo alla presenza dell’Ice alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina mercoledì prossimo, a due giorni dall’inizio dei Giochi.

Il caso, d’altronde, è scoppiato nelle mani del governo nel giro di pochi giorni, dopo che è stata la stessa agenzia federale statunitense a confermare la propria presenza, di fatto smentendo le dichiarazioni dell’esecutivo che per giorni aveva tentennato sulla faccenda. Ieri Piantedosi ha incontrato l’ambasciatore statunitense a Roma, Tilman J. Fertitta, per affrontare gli aspetti che riguarderanno le attività dell’Homeland security investigation. Questo è il ramo investigativo dell’Ice che darà il suo supporto nel corso della kermesse al dispositivo di sicurezza dei 232 atleti a stelle e strisce, del vicepresidente J.D. Vance e del Segretario di Stato Marco Rubio, che presenzieranno alla cerimonia di apertura il sei febbraio.

Stando a quanto emerso dal Viminale dopo l’incontro, gli agenti non saranno in strada, ma opereranno da una sala del Consolato Usa di Milano, mentre la gestione dell’ordine pubblico rimarrà in capo alle forze dell’ordine italiane. Queste, ha stabilito il Comitato per l’ordine e la sicurezza, saranno composte da seimila unità, e tra i target sensibili previsti ci saranno anche le rappresentanze statunitensi.













