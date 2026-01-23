Ponticelli: la Polizia arresta tre uomini sorpresi con 43 chili di droga e oltre 10mila euro in contanti

Condividi

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno svolto un’attività info-investigativa in merito a un ingente carico di droga in arrivo dalla Spagna a Napoli, destinato a essere consegnato presso il deposito di una ditta di spedizioni nel quartiere di Ponticelli.

Pertanto, gli operatori hanno predisposto un servizio di osservazione, durante il quale hanno notato i tre prevenuti che, dopo essere entrati nel locale in questione a bordo di tre autovetture, confabulavano tra di loro con fare circospetto.

I poliziotti, insospettiti, li hanno raggiunti e controllati, trovando il 52enne in possesso di una bolla di accompagnamento relativa ad un collo di 300 kg proveniente dalla Spagna e di una chiave; all’interno della sua autovettura, invece, sono state rinvenute ben 41 buste di marijuana del peso complessivo di circa 43 kg. Ancora, il 39enne è stato trovato in possesso di 8.800, mentre il 31enne di 1.500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato il deposito, dove, su una pedana di legno, hanno rinvenuto un distributore di bevande recante scritte in lingua spagnola.

Infine, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che la sostanza stupefacente era contenuta nel distributore.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.













