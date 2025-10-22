Giudice di Pace di Marano al collasso: disposta la riduzione dell’udienze e degli orari di cancelleria. Scatta l’allarme rosso, richiesta nuovamente la procedura di chiusura degli uffici

Condividi

È di nuovo emergenza al Giudice di Pace di Marano, dove è scattato l’allarme rosso per il funzionamento degli uffici giudiziari. Il 20 ottobre scorso è stata reiterata al presidente del Tribunale di Napoli Nord la richiesta formale di attivazione della procedura di soppressione dell’ufficio, alla luce delle gravi e persistenti criticità registrate nel corso degli ultimi mesi – e, più in generale, degli ultimi anni.

Al centro della crisi vi è la drammatica carenza di personale, accompagnata da una lunga serie di disfunzioni organizzative che hanno compromesso la piena operatività dell’ufficio. Nelle relazioni trasmesse dal magistrato coordinatore emerge un quadro allarmante: lo svolgimento delle normali attività giurisdizionali e di cancelleria risulta, di fatto, quasi impossibile.

In attesa delle determinazioni del Ministero della Giustizia, è stata disposta in via eccezionale una contrazione drastica dell’attività giudiziaria e dei servizi di cancelleria, con l’obiettivo minimo di assicurare il funzionamento base degli uffici, compatibilmente con le forze residue.

A partire dal 27 ottobre, le nuove misure prevedono:

Una sola udienza civile a settimana ;

Per il penale , limitazione a 15 udienze tabellari già fissate ;

Apertura della cancelleria solo dalle ore 9:00 alle 11:00 ;

Sospensione delle pubblicazioni delle sentenze non urgenti;

Riassegnazione delle mansioni al personale ancora in servizio.

Il provvedimento è stato adottato “in via d’urgenza”, si legge nei documenti interni, per garantire la sicurezza e la gestione del flusso quotidiano di persone che frequentano l’ufficio, oltre che per limitare i disagi all’utenza in un quadro ormai insostenibile.













