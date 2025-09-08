Scioglimento per camorra a Marano: reazioni scomposte e insulti (dei soliti noti) ad autorità e apparati dello Stato

Condividi

Pioggia di insulti – non solo al giornalista “scomodo”, ma ormai si è da tempo abituati a tali bassezze – ma anche ad alti funzionari dello Stato ed esponenti della magistratura. Siamo anche a questo: alcuni soggetti, personaggi che navigavano attorno alla disciolta amministrazione comunale, in queste ore si sono fatti notare per i loro post, espliciti e non, nei confronti di persone e autorità che possono sì essere oggetto di critiche ma non di insulti e derisione. Eppure alcuni “personaggioni”, presi dalla rabbia, dallo sconforto e, forse, anche dal problema del Mezzogiorno, hanno fatto anche questo. Per fortuna si tratta di pochi noti. Ricordiamo a tutti che siamo in uno Stato di diritto: chi crede di aver subito un torto, ha tutti gli strumenti di legge, ricorsi e controricorsi, per tentare di sovvertire il verdetto del consiglio dei ministri. Insultare pesantemente gli apparati dello Stato è solo indice di bassezza. Umana oltre che politica.

P.s. Ma poi, tanto per sapere, come si fa a contestare un provvedimento senza aver prima letto le motivazioni?













