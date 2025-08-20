Marano. Ladri nella notte in farmacia. I proprietari: “Ma non ci ruberanno la voglia di esserci”

Visite: 351

42 Visite

Sappiamo che oggi a Marano molto commercianti si sono svegliati così: con allarmi che suonano, guardie giurate e vigilanze private, costatazione dei carabinieri. Seguiranno poi varie peripezie per ripristinare i danni nel mese di Agosto, dove tutto si ferma per il riposo estivo. Tutto tranne noi che siamo un servizio pubblico sanitario e che abbiamo deciso di non lasciare le persone senza la salute, anche durante le vacanze estive.

In un paese sano tutto questo non lo staremo commentando o probabilmente sarebbe un numero che non fa statistica.

Vi chiediamo solo supporto, chiediamo a chi si servirà da noi prossimamente, una dose di pazienza ed empatia perché siamo stanchi anche noi.

Siamo stanchi che sia sempre tutto una lotta, che sia sempre tutto più difficile, che sia sempre tutto problematico.

Non ci sono problemi irrisolvibili sia chiaro, ma lavorare così è davvero pesante, ma un sorriso ed una soluzione ai vostri problemi dobbiamo sempre trovarla.

Per questo ci serve energia positiva, la vostra perché per ora la nostra è esaurita.