MARANO, 18ENNE TENTA IL SUICIDIO. SI E’ LANCIATA DAL BALCONE DI UNA TRAVERSA DI VIA MEROLLA: E’ GRAVE

Una giovane ragazza, dell’età di 18 anni, si è lanciata, stamani, da un balcone di una traversa adiacente via Merolla, a due passi dal municipio. Urla strazianti in strada. La ragazza – da quanto si apprende – si sarebbe lanciata dal secondo piano della sua abitazione.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e il personale medico e paramedico del 118, allertato da alcuni residenti. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono definite gravi. Indagano i militari dell’Arma di via Nuvoletta.

Seguiranno aggiornamenti.
La ragazza, da quanto si apprende, è in cura per ragioni psichiatriche. E’ grave, ma dovrebbe farcela.
