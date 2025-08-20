NITAG congelato, Movimento Idea Sociale attacca Schillaci: ‘Deve dimettersi’

Condividi

Il ministro alla sanità Orazio Schillaci ha congelato il NITAG (Gruppo nazionale di consulenza sui vaccini), permettendo ai virologi amici dell’ex ministro alla Sanità Speranza, (con il quale c’è una totale continuità), di porre veti sulle prossime nomine.

Sull’argomento il Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale e candidato alla presidenza della Regione Campania ha dichiarato:

“Cedere alle pressioni dei virologi e delle opposizioni (se governasse la Schlein sarebbe lo stesso), è stato in karakiri politico per il titolare della salute Orazio Schillaci e per il governo di centro destra, i quali hanno perso ogni autorevolezza e credibilità, dimostrandosi deboli e manipolabili. Le proteste del PD solo perché su venti titolari della Commissione due erano state bollate come “no vax” dalle opposizioni. Ora la Meloni sostituisca subito il suo tecnico se non si dovesse dimettere subito”.

