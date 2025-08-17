L’ira di Meloni su Schillaci dopo la revoca delle nomine del Gruppo vaccini: “Non era concordata”

Condividi

Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato il decreto di revoca della nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). Nei giorni scorsi l’organismo è stato al centro delle polemiche per le posizioni di due suoi membri in merito alle vaccinazioni.

Da quanto filtra da Palazzo Chigi, la mossa del ministro avrebbe irritato la premier Giorgia Meloni: “Una decisione non concordata – avrebbe detto la premier ai suoi secondo Repubblica -: noi da sempre crediamo nel pluralismo e nel confronto”.













