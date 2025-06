Nappi (Lega): i titoli di coda di De Luca costano ai campani altri 400mila euro con le nomine clientelari

Condividi

“I titoli di coda di De Luca e Pd costano ai campani altri 400mila euro. A tanto ammonta l’ennesima operazione clientelare, travestita questa volta da campagna per comunicare il bilancio di fine mandato della Giunta, con l’acquisto di spazi pubblicitari e servizi di stampa. Chiediamo l’immediato intervento degli organi di controllo, così solerti a individuare e contestare ogni presunta e minima irregolarità, perché si faccia piena luce su quello che riteniamo l’ennesimo utilizzo anomalo di soldi pubblici da parte di questa Amministrazione regionale. E questo signore si è permesso pure di chiedere il rinvio delle elezioni… si vergogni!”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













