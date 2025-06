MARANO, MORTO DON FRANCO DE VIVO. IL PRELATO FINI’ ANNI FA AL CENTRO DI UNA VICENDA SOLLEVATA DALLE IENE

Condividi

E’ morto oggi, all’età di 77 anni, don Franco De Vivo, a lungo parroco della chiesa dello Spirito santo nuovo di Marano. Il prelato, molto noto a Marano, era stato rimosso una quindicina di anni fa quando finì al centro di uno scandalo scoperto dalle Iene: il religioso, infatti, venne ripreso mentre formulava avance sessuali a tre ragazzi complici della trasmissione e armati di telecamere nascoste. Le esequie si terranno domani, alle 9, nella chiesa di San Rocco.

Don Franco era stato a capo della comunità spirituale dello Spirito Santo nuovo dal 1979 al 2012, anno in cui fu raggiunto dal provvedimento della Curia. Non è stato, ad ogni modo, coinvolto in inchieste giudiziarie.













