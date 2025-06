Binari da rifare, metro Linea 1 Piscinola-Colli Aminei chiusa per 3 mesi

Per il rifacimento dei binari della Linea 1 della metropolitana di Napoli è necessaria la chiusura della tratta compresa tra le stazioni di Piscinola e Colli Aminei. Lo annuncia in una nota Anm.

Interessato, dunque, il tratto che comprende le fermate Frullone e Chiaiano, fino al capolinea di Scampia. L’inizio dei lavori – si legge nella nota – è previsto non prima del 20 giugno. La durata dell’intervento sarà di circa tre mesi «per la complessità tecnica delle attività che non possono essere svolte esclusivamente in orario notturno».

Anm spiega anche che «un servizio di bus sostitutivi garantirà i collegamenti tra le diverse stazioni». L’azienda – conclude la nota – comunicherà con adeguato anticipo la data di inizio dei lavori dettagliando tutte le informazioni sul servizio sostitutivo.