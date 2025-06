Marano, istituzioni scolastiche e cultura. Izzo: “Abbiamo due scuole secondarie di secondo grado di assoluto livello”

Condividi

aro Direttore la prego di postare questo articolo che mette in evidenza l’ eccellenza delle scuole secondarie di 2° grado sul territorio di Marano.

Vede in un periodo di oscurantismo sotto il profilo politico – sociale – economico le menti libere che credono nella cultura, quale unico strumento che rende liberi da ogni condizionamento, in particolare dalla malavita che ha cambiato pelle, ma esiste ancora con i suoi uomini colletti bianchi e/o borderline alle cosche malavitose è doveroso ringraziare coloro che tra mille difficoltà quotidiane si adoperano affinché la fiammella della legalità e della moralità intellettuale rimanga accesa.

Sul territorio di Marano operano due istruzioni scolastiche di scuola superiore di secondo grado Il Liceo Scientifico Segré e la scuola superiore Carlo Levi.

Entrambe le istituzioni scolastiche danno lustro al nostro territorio con un insegnamento innovativo che sprona ogni singolo alunno alla curiosità dei saperi baluardo per la formazione a 360° gradi del futuro cittadino, in primis per il piantare le radici della cultura della legalità che da queste parti si sente pregnante la necessità.

Il nostro ringraziamento a nome di tutta la collettività del territorio a nord di Napoli va a tutto il personale scolastico ( ATA- Docente), in particolare ai due Dirigenti Scolastici la Prof.ssa Raffaeilina Varriale che guida il Segré e la Professoressa Angela Rispo che guida la Carlo Levi. Professioniste che con la loro sensibilità, capacità e competenza accarezzano con sapiente consapevole dolcezza l’ animo dei loro alunni nella formazione del futuro cittadino affinché questa martoriata terra possa rinascere.

Prof.Michele Izzo













