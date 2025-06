Funerali Martina, un lungo applauso e le lacrime di don Mimmo Battaglia

Condividi

È stato accolto da un lungo applauso all’arrivo in chiesa, ad Afragola, il feretro di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dal suo ex fidanzato. “Martina sei la figlia di tutti noi”, hanno urlato alcune donne, mentre altre persone hanno inveito contro Alessio, l’ex della ragazza, che da mercoledì è rinchiuso in carcere.

Alla cerimonia sono presenti, tra gli altri, il sottosegretario Pina Castiello ed il prefetto di Napoli, Michele di Bari. Ad accogliere la bara bianca è stato il sindaco di Afragola, Antonio Pannone. E mentre il feretro varcava la porta della chiesa in tanti hanno urlato “Giustizia, giustizia “.













