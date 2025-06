Giugliano, il consigliere regionale Di Fenza: “I migliori auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio.”

Condividi

Visite: 59

18 Visite

«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo Sindaco di Giugliano in Campania, Diego D’Alterio, che oggi si insedierà ufficialmente alla guida di una delle città più importanti e complesse del nostro territorio. A lui vanno i miei complimenti per il risultato ottenuto, frutto di un grande impegno politico e civico, e la mia disponibilità a collaborare, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, per il bene dei cittadini di Giugliano. Le sfide che attendono questa amministrazione sono tante: dallo sviluppo sostenibile alla sicurezza, dai servizi pubblici all’attenzione per i giovani e per le fasce più fragili della popolazione. Sono certo che il Sindaco D’Alterio affronterà questo percorso con determinazione, visione e spirito di servizio. Attendiamo ora con interesse la nomina della nuova giunta comunale che affiancherà il Sindaco e i consiglieri in questo delicato e fondamentale compito amministrativo. Lavorare insieme – Comune, Regione, istituzioni e cittadini – è l’unica strada per costruire una città più giusta, vivibile e moderna. Al Sindaco e alla sua squadra, dunque, auguro un mandato ricco di risultati concreti e di soddisfazioni umane e politiche.»

Pasquale Di Fenza

Consigliere Regionale della Campania













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews