Luvo Barattoli Arzano centra l’impresa contro Bisceglie

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

STAR VOLLEY BISCEGLIE 1

(22-25, 25-23; 25-19; 25-21)

Luvo Barattoli Arzano: De Siano 8, Piscopo V., Aquino 14, Suero 8, Silvestro, Gianfico 23, D’Angiolella, Putignano 16, Sigismondo. Non entrate: Piscopo F., Russo, Di Domenico, Rulli. All. Piscopo A.

Star Volley Bisceglie: Torre 8, Panucci 8, Cometti 13, Galazzo 4, Civardi 13, Minervini (L), Adubea 17, Del Federico, Hauti, Ba 3, Losciale. Non entrate: Colucci. All. Giandomenico

Arbitri: Giuseppe Citro e Francesco Baldi

Note. Durata set: 28′. Battute sbagliate, Battute punto, muri. Spettatori 200.

Emozioni di primavera al PalaRea. Un pubblico caloroso e festante acclama le ragazze della Luvo Barattoli Arzano che salutano la nuova stagione conquistando un convincente successo ai danni del più quotato Star Volley Bisceglie. Una prova d’orgoglio che sembra aver messo fine al lungo grigiore invernale.

Eppure le cose non erano cominciate per il verso giusto, dopo un primo set equilibrato è il sestetto ospite a tagliare per primo il traguardo.

Al termine della seconda frazione, il punto del pareggio arriva al terzo tentativo con Aquino: “Stasera abbiamo di nuovo giocato da squadra” spiega a fin partita. Prima ci sono stati altri trenta minuti di gioco che hanno visto le due squadre rincorrersi nel punteggio fino allo sprint finale di marca arzanese. Proprio Aquino con 6 punti e Adubea 8 sono state le più incisive.

Molto più netta l’affermazione nel terzo set Gianfico con 7 punti e tanto gioco si conferma la migliore della serata (chiuderà a quota 23 punti): “Abbiamo lavorato tecnicamente e mentalmente durante la settimana e il campo ci ha dato ragione”. Dentro anche Ba e Losciale ma non basta, a chiudere è proprio una battuta sbagliata di Ba dopo 26′.

Il copione non cambia nel quarto set. Bisceglie non molla ed esce dal campo a testa alta, fattore che aumenta ancor di più il valore dell’impresa dell’Arzano. Chiude Putignano, si può festeggiare.













