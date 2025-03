MARANO, DROGA DALLA SPAGNA E SPACCIO SUL TERRITORIO. GLI INDAGATI USAVANO UN’APP CRIPTATA E OPERAVANO ANCHE SULLA ZONA DI VALLESANA

Condividi

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (procuratore Sergio Ferrigno, sostituto procuratore Giuseppe Visone), nei confronti di otto persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione, a fine di spaccio, di droga. Gli arrestati o oggetto di misura cautelare sono: Giovanni Cerullo, Salvatore Di Palma, Giovanni Maiorano, Vincenzo Maiorano, Alfredo Felaco, Domenico Della Rotonda, Ciro Di Lanno, Pasquale Vallefuoco.

Sono svariati i capi d’imputazione, tra questi, numerosi afferiscono anche la vendita al dettaglio di quantitati di droga sul territorio di Marano. Significativo è il ruolo ricoperto da Verde Stefano e Castrese Simeoli, entrambi indagati.

Il materiale indiziario acquisito consiste nelle risultanze delle intercettazioni ambientali acquisite , in data 10 e 17 giungo 2023, all’interno all’interno della Peugeot 3008, in uso a VERDE (RIT 2971/23). In tali occasioni emergeva che VERDE Stefano, nella rivendita della sostanza stupefacente, era coadiuvato dal nipote SIMEOLI Castrese, il quale si occupava dello stoccaggio e della vendita della sostanza stupefacente, che in parte si era rivelata di scarsa qualità. Durante i colloqui, di seguito trascritti in forma parzialmente integrale, si poteva anche comprendere che SIMEOLI Castrese utilizzasse l’applicazione Signal, ampiamente diffusa negli ambienti del narcotraffico, in quanto considerata inaccessibile alle operazioni di captazione.

Ebbene, dal contenuto delle conversazioni intercettate emerge come Verde, coadiuvato dal nipote ( che si occupava dello stoccaggio ed anche della vendita al dettaglio) si adoperasse per la vendita della sostanza stupefacente in precedenza acquistata.

Ecco le intercettazioni da cui si evincono i ruoli ricoperti dal VERDE e dal SIMEOLI.

Napoli, Giugliano in Campania Contrada Torre Scafati. In macchina ci sono VERDE Stefano e SIMEOLI Castrese. Stefano dice di aver recuperato ulteriori 1500 euro. Castrese dice che dovevano essere 1750 euro.

Castrese dice: “Zio ma lo posso fare anche una cosa. Fammi fare a me, me la vedo io, lo ci parto io. IO TUTTO QUELLO CHE TENGO LO SPACCOTTO, lo SPACCIO A DUE GIORNI (pagamento dopo 2 giorni, ndr) a Vallesana -(sembra dire), quello che tengo. Quello che… me lo conto, bello…dico è tanto. Settimana per settimana, quello che fa. Quando arriva che non ce la fa più con…quello me lo dai indietro. E MI LEVO ANCHE IL PROBLEMA DA DENTRO ALLA MACCHINA.

Napoli, Giugliano in Campania Via Ripuaria, 261. L’auto si ferma i due scendono. I due risalgono e l’auto riparte. Castrese dice che è venuta terza persona che lo ha cercato e ripasserà domani mattina alle 10.30 al negozio a Marano. L’auto si ferma.

In macchina ci sono VERDE Stefano e SIMEOLI Castrese, il quale conversa con la madre al telefono in merito ad argomenti privati; poi Castrese riferisce che deve cambiare il telefono in quanto potrebbe succedere “qualche tarantella” …quindi afferma che ne comprerà un altro “da quello a Calvizzano“.

VERDE: (riferendosi al telefono) ma questo e quello che… inc.le.

SIMEOLI: ho il programma scaricato sopra…tu non mi rispondi mai

VERDE: ma tu non puoi fare questo…

SIMEOLI: ma io ho “Signal” su questo..io con te solo buongiorno …dove stai …vienimi a prendere …io questo me lo tengo perchè non mi serve per parlare hai capito?…e quell’altro do il numero a te, il numero a Lucy…il numero a mamma.

SIMEOLI: o zi posso prenderlo anche io con il “mezzo”(Scooter) a questo

VERDE: Eccolo (Stanno per incontrare una terza persona)

Napoli, Qualiano, Auto in movimento (conversano in merito ad argomenti inerenti l’attività lavorativa).

Auto in movimento. VERDE Stefano parla al teleforo con la figlia (conversazione intercettata): In macchina ci sono VERDE Stefano e SIMEOLI Castrese. Castrese e Stéfano iniziano a parlare a bassa voce.

VERDE: Castrese quanto gli e rimasto a questo… parecchio? Ma non lo vuole quel. inc, le…

SIMEOLI, Zio io glà ho fatto tutto quanto con “BUSCETTA” (sembra dire).

VERDE: Tutto quanto? Quanta gliene hai data?

SIMEOLI: Due.

VERDE: Non ce ne stava altra?

SIMEOLI: Sta pure II “RONALDO”.

VERDE: Eh..inc. le… il “Ci erre…” inc.le..

SIMEOLI: Eh, ho fatto tutto quanto. Tu hai detto vai e io sono andato.

VERDE: Eh, e gli dovevi dare tutto quanto!

SIMEOLI: E non lo ha voluto che devo fare io?

VERDE: Perchè?

SIMEOLI: E il “RONALDO” dice perchè quello il “RONALDO” noi già glielo abbiamo dato…inc. le…

VERDE: Eh…inc.le…

SIMEOLI:..inc.le…ora lunedi ti devi mettere vicino a me. Ti faccio vedere tutta la…perchè zio ci sta CERTA ROBA proprio, mamma di Dio! Qualche tipo inc.le…seccare, è uscita proprio una merdal Vabbè comunque gliel’abbiamo data, abbiamo recuperato e ci siamo tolti il pensiero.

VERDE: E quindi questo allora mi deve dare altri soldi?

SIMEOLI: Si va bene, tengo il biglietto segnato sepleratamente, capito? lo porto 3000 euro del vecchio e poi ci sta il nuovo. Ah, un’altra cosa zio…

QUI SIMEOLI ABBASSA ULTERIORMENTE IL TONO DELLA VOCE, RENDENDO INCOMPRENSIBILE QUANTO DICE VERDE: Ora vediamo se ce l’ha

SIMEOLI: Quello ce l’ha. Quanto vuole?

VERDE: inc.le…

SIMEOLI: Quanto?

VERDE: inc.le…

SIMEOLI: lo 48 gli ho detto oh! Ha detto si, martedi glielo diamo. Lui ha detto al

VERDE: Eh…inc. le…

SIMEOLI:Lui ha detto vicino a me, guarda io ti dico la verità… inc.le…ha detto poco proprio, perchè ha detto io faccio guesto. Però ha detto 48…

VERDE: Ora glielo faccio prendere.

SIMEOLI: Vedi se te lo fa….

VERDE: Ma a tanto lo fa CASTRESE.

SIMEOLI:Ah e basta…subito lunedi, io lo chiamo pure, subito facciamo.

VERDE: Ma quello ce l’ha pure…

SIMEOLI: Chi?

VERDE: PEPPE (sembra dire)

SIMEOLI: Devi vedere sempre il prezzo.

VERDE: E a tanto lo dà

SIMEOLI: inc.le …

VERDE: No, a tanto lo dà.

Segue non inerente.

Napoli, Quarto. I due rientrano in macchina

VERDE: Se non mi sbaglio ci stanno altre 4 là, ora te le dò.

SIMEOLI: 4 pezze?

VERDE: Si, queste qua.

SIMEOLI: E me lo dicevi gliele davo a quello.

VERDE: Sopra. No il buono, è il buono.

SIMEOLI: Gliele davo a questo, gliele volevo dare a quel ragazzo dove sono andato

adesso.

VERDE: E dagliele a quello.

SIMEOLI: Ma per farlo contento, dai.













