Melito, investe una ragazza e scappa: carabinieri sulle tracce del pirata della strada

Sono vicino a una svolta le ricerche del pirata della strada che stamani, nel centro di Melito, ha investito una ragazza non prestando soccorso e facendo perdere le proprie tracce. Le indagini, condotte dai carabinieri della tenenza di Melito e dai militari dell’Arma della Compagnia di Marano, sarebbero già a buon punto. L’uomo, che era a bordo di un’auto, ha investito una ragazza che ha rimediato alcune fratture ed è stata trasportata in ospedale. La giovane, che è maggiorenne, non è in pericolo di vita.













